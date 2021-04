Un soleil légèrement voilé cet après-midi

Le temps restera sec et ensoleillé, samedi après-midi, malgré les voiles d'altitude et l'apparition de quelques cumulus sur le nord du pays et le relief de l'Ardenne, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés en Lorraine belge. Le vent sera, quant à lui, généralement modéré à assez fort la mer.Les derniers nuages cumuliformes se dissiperont en cours de soirée. Cette nuit, les minima s'échelonneront entre -5 degrés dans certaines vallées ardennaises et +5 degrés au littoral. Dimanche matin, des nuages arriveront depuis les Pays-Bas mais le temps restera sec. L'après- midi, les éclaircies reprendront le dessus. Dans le sud du pays, on conservera un temps ensoleillé toute la journée. Les maxima, un peu plus frais, varieront entre 8 ou 9 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'au littoral et 14 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré dans l'intérieur et parfois assez fort à la mer. En début de semaine prochaine, le temps restera sec et assez ensoleillé avec une légère hausse des maxima, avant le retour d'un temps plus frais et plus variable. (Belga)