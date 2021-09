Un temps doux jusqu'à 23° dimanche après-midi

Les voiles d'altitude seront toujours présents dimanche après-midi, mais davantage de nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres et pourront conduire à l'une ou l'autre averse par endroits. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays, sous un vent le plus souvent faible d'est à nord­-est ou de directions variées, indique dimanche l'IRM.Le risque localisé d'une averse persistera en soirée. Durant la nuit, nous retrouverons un temps sec avec d'abord essentiellement des champs de nuages élevés, sauf dans l'ouest du pays le long de la frontière française où des nuages de plus basse altitude pourraient encore conduire à une averse. Au fil des heures, des nuages bas, de la brume voire un peu de brouillard pourront aussi se former par endroits. Les minima varieront généralement de 5 à 13 degrés, sous un vent faible sans direction précise. Dans certaines vallées de l'Ardenne, le mercure pourrait toutefois se rapprocher de 0 degré. Lundi, une fois la grisaille matinale locale dissipée, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Même si le temps restera sec en beaucoup d'endroits, une averse pourrait encore se produire. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Hautes­ Fagnes et 20 ou 21 degrés dans le centre. (Belga)