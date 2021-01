Un temps doux mais changeant cet après-midi

Le temps restera doux vendredi après-midi, avec des maxima avoisinant les 10° au centre du pays, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses, parfois intenses et orageuses, pourraient par contre s'inviter au programme, avant une soirée sous un ciel sec et dégagé. Une perturbation traversera le pays au cours de la nuit.Elle restera au-dessus du territoire samedi, rendant le ciel du jour assez couvert. Il y aura d'abord de la pluie ou de la neige fondante dans le centre et l'ouest (et temporairement aussi de la neige ou de la neige fondante dans le nord) et de la pluie pour le sud du pays. En soirée, des chutes de neige ou de neige fondante pourront encore tomber dans le sud et le sud-ouest du pays et le temps redeviendra sec en seconde partie de nuit. Le mercure plongera sur les hauteurs: de -6° en Ardenne, et de -2° ailleurs à l'ouest du pays. Le gel sera généralisé dimanche matin. La journée s'annonce ensoleillée, jusqu'à ce que les nuages augmentent depuis le sud-ouest dans l'après-midi et amènent quelques gouttes en soirée, sur l'ouest du pays. Les précipitations s'étendront vers l'est pendant la nuit. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.