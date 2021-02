Un temps ensoleillé et un peu moins froid ce samedi

Le temps restera ensoleillé samedi après-midi avec quelques voiles d'altitude, surtout sur l'ouest, selon les prévisions de l'IRM. Il fera un peu moins froid avec des maxima oscillant de 0 à 2 degrés en plaine et de 0 à -3 degrés en Ardenne. Le vent sera modéré d'est, s'orientant à l'est-sud-est.Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec quelques champs nuageux d'altitude, principalement dans l'ouest. Les minima oscilleront entre -4 et -8 degrés en de nombreux endroits mais les températures pourront encore plonger localement jusqu'à -12 degrés en Ardenne. Le vent sera modéré de sud-est, parfois assez fort sur les crêtes ardennaises. Dimanche, la journée débutera sous le soleil mais les nuages de moyenne et de haute altitude deviendront plus nombreux depuis l'ouest. Après une matinée encore très froide, les températures remonteront l'après-midi aux alentours de 4 à 5 degrés sur le centre du pays. (Belga)