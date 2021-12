Un temps froid et ensoleillé

Les journées de mardi et de mercredi seront assez semblables sur le plan météorologique avec un ciel bien dégagé et des températures assez froides. Les nuages et la pluie feront leur retour en fin de semaine, accompagnés d'une remontée du mercure.Mardi après­-midi, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 0 à 3 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible et variable. Dans la nuit de mardi à mercredi, quelques bancs de nuages élevés sont attendus avec localement un risque de brouillard givrant, plus marqué dans la moitié nord du pays. Les minima seront de ­-8 ou ­-9 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne et -­3 degrés en plaine. Mercredi matin, il fera froid avec localement du brouillard givrant et des nuages élevés. Dans le courant de la journée, le brouillard disparaîtra rapidement et le temps deviendra parfois assez ensoleillé, mais avec des nuages élevés qui s'épaissiront. Les maxima seront compris entre 0 et 5 degrés en Ardenne et entre 1 et 3 degrés ailleurs. Un faible vent de sud­-est soufflera. Le temps sera déjà plus doux jeudi avec des maxima pouvant aller jusqu'à 10 degrés. (Belga)

