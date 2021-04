Un temps froid mais relativement sec et ensoleillé en vue

Le ciel sera généralement dégagé ce mardi matin, mais les gelées seront répandues. En cours de journée, les nuages se feront plus nombreux et pourraient laisser échapper quelques averses, surtout sur le nord et l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations pourraient prendre un caractère hivernal. Au littoral, le temps restera souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou localement 10 degrés dans l'ouest du pays. Le vent, faible à parfois modéré, soufflera de secteur nord-ouest ou de directions variées.En soirée et pendant la nuit, les éclaircies se feront à nouveau plus larges. En fin de nuit, quelques averses hivernales locales seront possibles sur le littoral et le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre -6 et -3 degrés en Ardenne, et entre -3 à 1 degré ailleurs. Le vent sera généralement faible de direction variable. Mercredi, le temps alternera entre éclaircies et passages nuageux pouvant donner lieu à quelques ondées locales. Les températures se situeront entre 4 et 7 degrés en Ardenne, autour de 8 degrés sur le littoral, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent de nord deviendra modéré. (Belga)