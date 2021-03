Un temps gris et pluvieux mercredi après-midi

Mercredi après-midi, le ciel sera généralement très nuageux accompagné de faibles pluies ou quelques averses qui pourront prendre un caractère hivernal en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Sur l'ouest, les précipitations pourront être temporairement plus intenses. Au fil du temps, les chances d'éclaircies locales grandiront. Les maxima oscilleront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés dans le centre et l'ouest. Le vent de nord sera modéré, et à la mer assez fort voire localement fort.Ce mercredi soir, nuages et éclaircies se disputeront l'espace dans le ciel. Des averses locales sont possibles mais le temps devrait rester souvent sec. En cours de nuit, des brouillards givrants locaux pourront faire leur apparition, principalement en haute Belgique. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes Fagnes et 5 degrés à la Côte, sous un vent faible à modéré. Jeudi matin, il fera sec et nuageux un peu partout. Au fil des heures, le ciel va s'ennuager et des averses éclateront par endroits. En Ardenne, les précipitations auront un caractère hivernal. Le thermomètre affichera entre 1 et 7 degrés. Le vent sera, quant à lui, faible modéré de nord à nord-nord-ouest. A la mer, il deviendra progressivement assez fort. Vendredi, un anticyclone venant des îles Britanniques canalisera des courants froids de secteur nord-est sur nos régions. La matinée débutera sous un temps généralement ensoleillé. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux pouvant localement laisser échapper une averse (à caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne). Les maxima varieront entre 0 en Hautes-Fagnes et 8 degrés en plaine. Le vent de nord-est, modéré à parfois assez fort, augmentera la sensation de froid, avec des rafales voisines de 50 km/h. (Belga)