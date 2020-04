Un temps légèrement plus frais mais sec pour la fin de la semaine

Le temps sera ensoleillé jeudi après-midi avec quelques voiles d'altitude en fin de journée. Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 19 à 22 degrés en Ardenne, 16 ou 17 degrés à la côte et de 22 à 24 degrés dans les autres régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront un peu plus fraiches vendredi et ce week-end avec près de 15 degrés à la mer et environ 20 degrés ailleurs.Vendredi, un courant de secteur nord amènera des champs de nuages élevés sur notre pays. L'impression restera toutefois assez ensoleillée et le temps sera sec, indique l'IRM. Les maxima varieront entre 14 ou 15 degrés à la mer et 17 à 22 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest. Au littoral, il sera modéré de nord à nord-est. Samedi, le temps restera sec et généralement ensoleillé mais deviendra un peu plus frais. Les maxima oscilleront entre 13 ou 14 degrés à la mer et 20 degrés dans le sud du pays, sous un vent faible ou modéré de nord à nord-est. Dimanche, le temps sec persistera avec des périodes ensoleillées et quelques champs nuageux. Les maxima seront compris entre 13 et 19 degrés, sous un vent faible à parfois modéré de nord à nord-est ou de direction variable. Lundi, le temps sera légèrement variable avec des éclaircies, des champs nuageux et un risque d'averses (surtout en soirée et la nuit suivante). Les maxima dépasseront les 20 degrés dans le centre du pays. Mardi, le ciel sera changeant avec des averses parfois accompagnées d'orage. Maxima de 14 à 21 degrés, d'après l'IRM. (Belga)