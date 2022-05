Un temps lourd et orageux en fin de semaine

Le temps sera assez ensoleillé ce mardi après-midi malgré quelques champs de nuages, plus nombreux sur l'est du pays. Le temps restera sec en beaucoup d'endroits, même si quelques gouttes pourraient tomber sur l'est. Les maxima se situeront entre 22 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 26 ou 27 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera faible à modéré et soufflera de secteur sud à sud-ouest, puis de direction variable.En soirée, les nuages se disperseront pour laisser place à un ciel pratiquement serein. La nébulosité augmentera ensuite pendant la nuit depuis l'ouest. Quelques faibles pluies ou averses pourront alors se produire sur l'ouest du pays, et vers l'aube sur le centre. La nuit sera douce, avec des maxima le plus souvent compris entre 16 et 19 degrés. En ville, le mercure pourrait ne pas descendre sous les 20 degrés localement. Dans les régions les plus froides de l'Ardenne, les valeurs seront proches de 13 degrés. Le vent deviendra faible à modéré de sud à sud-est, virant à l'ouest en fin de nuit. Mercredi, le temps sera généralement sec avec du soleil et des champs nuageux. Le thermomètre affichera de 25 à 28 degrés dans l'intérieur du pays et des températures proches de 20 degrés à la mer. Jeudi et vendredi, le temps sera lourd et orageux, avec des maxima qui atteindront 26 à 29 degrés. Le temps sera plus frais à partir de samedi. L'IRM prévoit quelques averses et des températures en baisse, à 21 degrés. (Belga)