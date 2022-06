Un temps orageux et pluvieux vendredi et samedi

Les éclaircies alterneront avec les orages vendredi après-midi. Des précipitations assez importantes sont attendues ainsi que localement une averse de grêle. Le vent pourra souffler jusqu'à 60 km/h. Maxima entre 19 et 24 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Dans la nuit de vendredi à samedi, des averses seront encore possibles par endroits. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest mais le temps devrait rester sec sur la plupart des régions. Les minima se situeront entre 11 degrés en Hautes Fagnes à 17 degrés localement en plaine. Samedi matin, la nébulosité sera variable avec quelques ondées locales. Dans l'après­-midi, elle pourra devenir abondante et en fin d'après-midi, une zone de précipitations (orageuses) abordera notre pays depuis la France. Maxima entre 20 et 25 degrés. (Belga)