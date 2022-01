Un temps plus nuageux mardi

Le temps sera ensoleillé sur la plupart des régions lundi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Des nuages bas persisteront encore à la côte ainsi que sur l'extrême-nord et nord-est du pays mais se dissiperont en cours de journée. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés, sous un vent faible de secteur est, parfois modéré en Ardenne.Ce soir, le ciel sera d'abord encore dégagé mais, dans le courant de la soirée et de la nuit, du brouillard (givrant) se formera, surtout sur la moitié nord du territoire. Sur l'extrême sud-est du pays, le ciel devrait rester serein toute la nuit. Les minima se situeront entre -5 degrés en Ardenne et 0 degré à la côte. Mardi, l'IRM prévoit du brouillard givrant en de nombreux endroits en début de journée avant que le ciel ne devienne très nuageux sur tout le territoire. Les maxima se situeront entre 1 et 6 degrés en Ardenne, et autour de 3 ou 4 degrés en Flandre. (Belga)