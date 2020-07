Un temps plutôt ensoleillé et chaud pour le week-end

Les éclaircies devraient faire progressivement leur retour par l'ouest vendredi après-midi. Les maxima se situeront entre 17°C en Hautes­ Fagnes et localement 24°C dans l'ouest du pays. Le vent sera généralement faible de secteur nord­-ouest, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.Vendredi soir et la nuit suivante, le temps restera calme et sec et le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Un peu de brume ou un banc de brouillard pourrait se former localement. Les minima seront compris entre 9°C en Hautes Fagnes et 15°C sur le centre du pays. Le vent sera faible sans direction précise. Samedi, le temps sera d'abord sec partout avec des éclaircies et des champs nuageux qui pourront être tenace sur l'ouest du pays. Plus tard dans journée, les nuages seront prédominants sur l'est avec, éventuellement, une ondée locale alors que le temps sera plus ensoleillé sur l'ouest. Il fera assez chaud avec des maxima de 21 ou 22°C en Ardenne à 26°C dans le centre du pays. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud­-ouest ou de direction variable. Dimanche, la journée débutera avec un temps sec et des périodes ensoleillées dans la plupart des régions. En cours de journée, la nébulosité augmentera sur le nord­-ouest du pays avec, surtout dans la région côtière, quelques averses. Les maxima se situeront entre 20°C à la mer et 26°C en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré et virera du secteur sud­-ouest à ouest le matin au secteur nord­-ouest à nord l'après­ midi. Lundi, enfin, une perturbation traversera le pays du nord­-ouest au sud­-est avec de la pluie et quelques averses continues. L'après­ midi, le temps deviendra sec à partir de la côte avec des éclaircies. Les maxima varieront de 18°C à la Côte et en Haute-Belgique à 22°C en Lorraine belge. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort de secteur nord. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.