Un temps printanier jusqu'à ce week-end

Éclaircies et champs nuageux se partageront le ciel jeudi après-midi, parfois accompagnés de faibles pluies. Le mercure atteindra 12 à 13°C à la mer et 19°C en Campine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent, faible à modéré, soufflera d'ouest au nord-ouest.Après la dernière ondée, le temps redeviendra sec en soirée et pendant la nuit. À la Côte, des nuages bas et du brouillard envelopperont le paysage avant de s'étendre à l'intérieur des terres. Les minima seront compris entre 4 et 8°C, sous un vent faible de secteur nord-ouest, puis nord ou de direction variable. La journée de vendredi débutera sous la grisaille et un brouillard tenace au littoral. Au fil des heures, éclaircies et nuages alterneront sous des températures comprises entre 13 et 18°C. Le week-end sera lumineux, avec des maxima de l'ordre de 17 ou 18°C. (Belga)