Un temps sec et doux jusque vendredi

Jeudi après­-midi, le ciel sera partiellement nuageux avec un temps généralement sec. Quelques averses se développeront sur la Manche et le sud de la Mer du Nord, et pourront parfois déborder sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de sud­-ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 60 km/h, indique l'IRM.Jeudi soir et la nuit prochaine, le temps restera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Quelques gouttes sont possibles dans la région côtière. Des nuages bas se formeront par endroits, surtout en Ardenne où ils pourront parfois réduire la visibilité sur les hauts plateaux. Les températures redescendront entre localement 2 degrés en Ardenne et 6 ou 7 degrés sur le centre et l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré et reviendra au sud. Vendredi, l'IRM prévoit un temps généralement sec et relativement doux avec par moments des éclaircies. Les températures maximales varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent sera modéré de sud. La pluie fera son retour samedi en cours de journée. (Belga)