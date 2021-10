Un temps sec et ensoleillé ce jeudi

Le temps sera sec et ensoleillé ce jeudi, avec des maxima compris entre 10 et 12 degrés en Hautes-Fagnes et de l'ordre de 17 ou 18 degrés en Campine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le matin, des nuages bas et du brouillard s'attarderont en Ardenne. Le vent sera faible à modéré et soufflera de secteur sud.Pendant la nuit, le ciel sera généralement serein avec parfois des nuages élevés. Un peu de grisaille ne sera pas à exclure près des frontières allemande et luxembourgeoise. Les minima oscilleront entre 7 et 11 degrés sous un vent modéré de sud à sud-est. En Ardenne, les différences de température seront grandes, avec des écarts possibles de 0 à 10 degrés. Vendredi, il fera d'abord sec, très doux et assez ensoleillé, mais l'IRM prévoit ensuite de la pluie à partir de l'ouest. Ce week-end, le temps se sera variable avec de la pluie ou des averses, mais il fera toujours doux. (Belga)

