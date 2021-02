Un temps sec et froid avec du soleil au programme de la journée

Le temps restera sec et ensoleillé vendredi après-midi avec parfois quelques nuages d'altitude par endroits. Les maxima se situeront autour de -1 ou -2 degrés de l'ouest au centre et entre -3 et -5 degrés ailleurs. Le vent d'est-nord-est sera modéré, et assez fort au littoral, renforçant la sensation de froid, a indiqué l'Institut royal météorologique dans ses prévisions à la mi-journée.Ce soir et cette nuit, le temps restera sec sous un ciel peu nuageux à généralement serein. Il fera à nouveau très froid avec des minima de -6 à -10 degrés dans la plupart des régions et jusqu'à -15 degrés dans certaines vallées ardennaises. Samedi matin, le temps restera ensoleillé. L'après-midi, quelques voiles d'altitude seront possibles. Le temps deviendra un peu plus doux avec des maxima oscillant de 1 à 2 degrés en plaine et de 0 à -3 degrés en Ardenne ainsi que sur l'extrême nord-est du pays. Le vent sera modéré d'est, s'orientant à l'est-sud-est. Au sud du pays, il pourra être encore temporairement assez fort. Dimanche, la journée débute sous le soleil, mais les nuages d'altitude s'épaississent progressivement à partir de l'ouest en cours de journée. Après une matinée encore très froide, les températures remontent l'après-midi aux alentours de 5 ou 6 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent de sud à sud-est sera modéré, sur les hauteurs de l'Ardenne parfois assez fort. (Belga)