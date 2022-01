Un temps souvent gris et maussade

Cet après­ midi, le temps sera très nuageux à couvert, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En Ardenne, de mauvaises visibilités seront encore possibles localement. Il fera sec à quelques gouttes près (ou flocons sur le relief). Les maxima seront compris entre 1 et 7 degrés, sous un vent faible à généralement modéré.Ce soir et cette nuit, les nuages bas resteront majoritaires. Le brouillard pourra localement être givrant sur les hauteurs. Dans le courant de la nuit, de faibles précipitations seront possibles. Les minima oscilleront entre 1 degré en Hautes Fagnes, 3 degrés dans le centre et 5 degrés à la mer. Dimanche, rebelote, même type de temps gris et maussade. En fin d'après­ midi, on notera tout de même l'arrivée de larges éclaircies depuis le sud­-est. Le thermomètre affichera entre 2 et 7 degrés ailleurs. (Belga)