Un temps toujours automnal en ce début d'été

Le ciel restera fort gris mais généralement sec mercredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses sont néanmoins à prévoir sur le sud-est du pays, et quelques éclaircies pourraient graduellement faire leur apparition à la côte. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés.Peu de changements sont à prévoir pour la soirée et cette nuit. Les nuages resteront abondants, avec des risques d'averses dans le sud du pays, surtout sur les régions proches de la frontière luxembourgeoise. Quelques éclaircies pourront néanmoins apparaître dans nos régions. Les maxima oscilleront entre 10 et 13 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord. Ce temps automnal devrait nous accompagner jusqu'à la fin de la semaine. Jeudi matin, la nébulosité sera assez abondante sur tout le territoire sous un temps généralement sec. Dans le sud du pays, il y aura toujours un risque de quelques averses sur les régions proches des frontières luxembourgeoises et allemandes. En soirée de jeudi et la nuit suivante, des éclaircies seront présentes de l'ouest au centre sous un temps sec. Vendredi, quelques pluies ou averses liées à une dépression sur les îles Britanniques sont prévues dans la moitié nord­-ouest du pays. (Belga)

