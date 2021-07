Un temps variable et un risque d'orages pour les prochains jours

Le temps restera ensoleillé au littoral ce vendredi après-midi. Ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, avec parfois l'une ou l'autre petite averse, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes­ Fagnes et 23 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible à modéré et virera du secteur ouest au nord­-ouest.En soirée et pendant la nuit, le temps deviendra calme, sec et peu nuageux. En fin de nuit, la nébulosité et le risque de quelques précipitations augmenteront depuis l'ouest. Les minima varieront entre 9 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne et 15 ou 16 degrés dans les grandes villes ainsi que sur l'ouest du pays. Le vent faible et variable s'orientera au secteur sud­-est en cours de nuit. Samedi, la nébulosité augmentera par l'ouest avec, surtout l'après­ midi, des averses éventuellement accompagnées d'orages. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés. Les averses et le risque d'orages persisteront dimanche. Il fera également plus frais, puisque le mercure ne dépassera pas 21 degrés. La semaine prochaine, le temps restera variable avec quelques précipitations par moments et toujours assez frais. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.