Un temps variable mais sec ce jeudi

La journée débutera sous le soleil ce jeudi, puis la nébulosité augmentera progressivement depuis la frontière française, selon les prévisions de l'IRM. Le ciel hésitera ensuite entre nuages et éclaircies mais le temps restera sec, sous des maxima compris entre 21 degrés en Hautes-Fagnes et 25 degrés en Campine. Le vent, d'abord faible, soufflera de secteur sud-ouest, puis ouest.Pendant la nuit, la nébulosité deviendra abondante à partir de l'ouest du pays. Le risque de quelques averses augmentera au fil des heures, surtout sur l'ouest. Les minima oscilleront entre 11 et 16 degrés sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Vendredi, le temps sera instable. La pluie s'invitera en cours de matinée avant le retour d'un temps plus sec avec quelques éclaircies l'après-midi. Le thermomètre affichera 22 degrés sur le centre. (Belga)