Un timbre-poste à tirage limité pour soutenir les établissements de soins

Bpost lance un timbre-poste sous le thème "Ensemble, plus forts" pour soutenir le Fonds pour des soins solidaires de la Fondation Roi Baudouin. Pour chaque feuillet de ce timbre thématique vendu, 30 cents seront versés à des initiatives mises sur pied par des hôpitaux et des instituts de soins résidentiels.En mars 2020, la Fondation Roi Baudouin avait mis sur pied un fonds particulier pour faire face aux besoins des hôpitaux et des instituts de soins résidentiels face à la crise sanitaire. Les moyens récoltés sont alloués de deux manières: soit pour les besoins financiers urgents à court terme, soit pour des projets qui contribueront à garantir des soins durables après la crise. Après avoir offert deux cartes postales gratuites à tous les Belges en novembre 2020, bpost souhaite à nouveau mettre l'accent sur la solidarité pour combattre le virus. "Ensemble, nous parviendrons à traverser cette crise et chaque geste compte", tel est le message véhiculé par ces timbres solidaires. (Belga)