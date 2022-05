Un total de 62 infections à la salmonelle liées à l'usine Ferrero d'Arlon en Belgique

Un total de 62 cas de contaminations à la salmonelle liées à l'usine Ferrero d'Arlon ont été identifiées en Belgique, a indiqué vendredi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) sur base d'une enquête menée par l'institut de santé publique Sciensano et les Communautés (l'Agence flamande Soins et Santé, l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) et la Commission communautaire commune de Bruxelles).Le mois dernier, un lien a été établi entre les consommateurs tombés malades après avoir consommé divers produits de chocolat Kinder et l'usine Ferrero d'Arlon. Celle-ci a dès lors été contrainte à la fermeture, le 8 avril, après l'accident bactérien qui touche plusieurs oeufs et friandises en chocolat Kinder. L'Afsca a rappelé la totalité des produits Kinder qui y sont fabriqués et a retiré à ce site son autorisation de production. (Belga)