Un train autonome testé pour la première fois avec des passagers aux Pays-Bas

Un train autonome avec des passagers à bord a été testé pour la première fois mercredi aux Pays-Bas, dans la province de Groningue (nord). Une première européenne, selon l'opérateur de réseau ferroviaire néerlandais ProRail.Le trajet a eu lieu entre Groningen et Zuidhorn, a détaillé le ministère néerlandais des Infrastructures, qui évoque une innovation importante, car "les trains automatisés roulent plus efficacement et plus durablement". De la sorte, la capacité sur le rail est revue à la hausse et les trains circuleraient de manière plus efficace et seraient plus ponctuels, pointe ProRail. Ce train autonome - Automatic Train Operation ou ATO - a été testé pendant un certain temps sans passagers. Pour la première fois, des voyageurs ont pu y prendre place mercredi et l'opération devrait se répéter dans les prochains jours. Les tests sont effectués par ProRail, le transporteur Arriva, la province de Groningue et le fournisseur Stadler. (Belga)