Un train percute une voiture à Fleurus, deux morts

Deux personnes sont décédées à la suite de la collision entre un véhicule et un train survenue jeudi soir sur un passage à niveau à Brye (Fleurus), a indiqué la zone de police Brunau. Les deux passagers du véhicule ont été tués sur le coup. Le trafic ferroviaire de la ligne 140 entre Fleurus et Ottignies est interrompu.La collision s'est produite jeudi soir vers 20h15 sur un passage à niveau situé à la limite des communes de Brye et Marbaix, précise la polie locale. Pour une raison encore inconnue, la voiture s'est engagée sur les rails et a été percutée par un train de la ligne 140 reliant Ottignies à Charleroi. Le véhicule a été traîné sur une longue distance, précise Infrabel. La zone de police Brunau confirme que les deux personnes présentes à l'intérieur du véhicule sont décédées. Le trafic ferroviaire entre Fleurus et Ottignies est interrompu pour la soirée, ajoute Infrabel. La SNCB va mettre en place des navettes de bus. Une enquête a été ouverte par la police fédérale des chemins de fer. (Belga)

