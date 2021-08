Un vendredi encore un peu pluvieux et venteux avant un week-end de la même trempe

Le risque d'averses sera encore présent sur toutes les régions, vendredi en début d'après-midi. Ensuite, le temps deviendra plus sec sur l'ouest, où les éclaircies s'élargiront, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, le temps restera encore instable, avec des averses sous une nébulosité variable à abondante. Un coup de tonnerre n'est pas exclu localement.Les maxima atteindront 16°C en Hautes-Fagnes, 20°C au littoral et 21°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, assez fort à fort au littoral, de secteur sud-ouest. Les rafales seront généralement comprises entre 50 et 60 km/h. Dans la soirée et la nuit, le temps restera d'abord sec avec de larges éclaircies sur l'ouest. Sur le centre et l'est, la nébulosité sera plus abondante avec des averses. En fin de nuit, le risque de précipitations augmentera également sur l'ouest. Les minima seront compris entre 11°C en Hautes-Fagnes et 15°C en plaine. Le vent deviendra faible à modéré en s'orientant progressivement au secteur sud. Samedi matin, le temps deviendra temporairement plus sec sur le centre et l'est où davantage d'éclaircies se développeront. Sur l'ouest, des averses atteindront déjà le pays. En cours d'après-midi, ces averses s'étendront à l'ensemble des régions et pourront devenir plus intenses et être accompagnées d'orage et de quelques rafales de vent. Les maxima seront compris entre 17°C en Hautes- Fagnes, 20°C au littoral et 21 à 22°C en plaine. Le vent sera généralement modéré et parfois assez fort de secteur sud-sud-ouest. Dimanche sera une journée assez venteuse avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses tomberont encore, mais il fera souvent sec. En haute Belgique, ces averses pourront devenir plus nombreuses l'après-midi et éventuellement s'accompagner de coups de tonnerre. Les maxima seront compris entre 16 et 21°C. Le vent sera modéré, et assez fort sur l'ouest, de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 65 km/h. Au littoral, le vent sera parfois fort. Lundi, le temps sera partiellement à très nuageux avec parfois des averses sur l'ouest et pouvant s'accompagner localement d'orage, principalement l'après-midi et en soirée. Les maxima ne varieront pas avec des valeurs comprises entre 16 et 21°C sous un vent modéré, assez fort à la mer, de sud-ouest. Mardi, l'IRM attend des éclaircies, mais aussi des nuages pouvant mener à quelques faibles averses. Il devrait toutefois faire souvent sec avec des maxima de 21°C sur le centre. Le vent de sud-ouest sera modéré. (Belga)