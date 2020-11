Un vendredi qui fait grise mine, en prévision d'un week-end mitigé

Les nuages joueront des mécaniques ce vendredi après-midi, en prévision d'un week-end disputé entre grisaille et éclaircies. Les maxima oscilleront entre 10°C et 15°C, sous un ciel parsemé par endroits de faibles pluies ou de bruine, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.Le vent changera de cap en fin de journée, offrant une fenêtre d'éclaircies vers la Côte. En soirée et durant la nuit, les nuages domineront toujours et pourraient semer quelques gouttes dans leur sillage. Les minima hésiteront entre 6°C et 8°C sur le relief ardennais et entre 8°C et 12°C ailleurs. La journée de samedi débutera sous un ciel mitigé. Des nuages bas réduiront la visibilité sur les hauteurs de l'Ardenne. Des éclaircies se développeront ensuite par endroits, notamment sur le nord-est. Au fil des heures, le soleil gagnera du terrain et finira par l'emporter, conduisant à une après-midi lumineuse. Il fera doux pour la saison, avec des maxima de 11°C à 14°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de 15 ou 16°C ailleurs. Il faudra néanmoins composer avec un vent modéré à assez fort et des rafales autour de 50 ou 55 km/h. Les températures minimales se maintiendront autour des 8°C à 13°C. La journée de dimanche sera pluvieuse mais douce, bien que décoiffante avec des rafales de 70 à 80 km/h. (Belga)