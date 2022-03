Un week-end ensoleillé et plus frais le dimanche

Le soleil restera bien présent sur l'ensemble du territoire ce week-end. La journée de dimanche sera un peu plus fraîche que les jours précédents avec des maxima ne dépassant pas les 7 degrés, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).Samedi après-midi, les maxima seront compris entre 6 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 8 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera faible. Dans la nuit de samedi à dimanche, de nouvelles gelées sont attendues. Les minima se situeront entre -7 et -3 degrés en Ardenne, entre -1 et -3 degrés dans le centre et l'ouest du pays, et autour de 0 ou 1 degré dans la région côtière. Ce dimanche, le ciel sera plus changeant avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux pouvant être assez nombreux l'après-midi. Il fera plus frais, avec des maxima de 2 à 5 degrés en Ardenne, et de 5 à 7 degrés ailleurs. Le vent de nord-est deviendra modéré, et à la Côte parfois assez fort, avec des rafales autour de 50 km/h; il augmentera alors la sensation de froid. La semaine prochaine débutera dans des conditions similaires avec une légère remontée des températures à partir de mercredi. (Belga)