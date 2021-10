Un week-end globalement ensoleillé

Vendredi après-midi, le temps deviendra ensoleillé partout et les maxima iront de 14 à 18 degrés. Cette nuit, il fera peu nuageux à serein, mais de la brume se formera, surtout en plaine et dans les vallées et les températures descendront jusqu'à entre -1 et 8 degrés.Samedi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale locale, l'Institut royal météorologique prévoit un temps à nouveau ensoleillé. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes Fagnes à 18 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible. A la côte et dans l'extrême sud du pays, il sera parfois modéré. En soirée de samedi, le ciel sera pratiquement serein avec toutefois progressivement davantage de nuages élevés. La nuit sera fraîche avec des minima de l'ordre de -3 degrés dans certaines vallées ardennaises, 3 ou 4 degrés ailleurs en Ardenne et 6 degrés dans le centre du pays. Le vent sera d'abord faible à parfois modéré, devenant faible en cours de nuit, ce qui favorisera la formation de brouillard surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Dimanche matin, de la brume ou du brouillard seront possibles sur le nord du pays. Ensuite, le temps deviendra assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. Mais, en fin d'après-midi, les champs nuageux seront à nouveau plus nombreux à la côte, et une faible perturbation atteindra le territoire; elle pourrait y laisser échapper quelques faibles précipitations en soirée. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 16 ou 17 degrés sur l'ouest. Le vent sera d'abord faible; l'après-midi, il deviendra modéré. Un temps plus frais et plus nuageux devrait revenir la semaine prochaine avec parfois un peu de pluie ou quelques averses. Les maxima ne dépasseront plus 8 à 9 degrés en Ardenne et 13 à 15 degrés sur le centre. (Belga)