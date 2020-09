Un week-end sous le soleil et une douce semaine en perspective

Samedi après-midi, le ciel restera ensoleillé dans le sud de la Belgique et les maxima oscilleront entre 20 degrés en bord de mer et 25 degrés en Lorraine belge, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. La journée de dimanche et le début de la semaine prochaine s'annoncent ensoleillés et le thermomètre affichera jusqu'à 31 degrés par endroits.Cette nuit, quelques nuages traineront problablement encore dans le nord du pays et les températures redescendront entre 6 degrés en Haute Ardenne et 14 degrés en bord de mer. Le vent deviendra faible de direction variable. Dimanche, les brumes et bancs de brouillard locaux se lèveront assez rapidement au profit d'un temps ensoleillé. Les maxima varieront entre 21 ou 22 degrés en Ardenne et en bord de mer, et entre 23 et 26 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de sud-ouest ou de direction variable. En Flandre, le vent sera d'abord modéré de sud-ouest, faiblissant en cours d'après-midi. Hormis à la mer, le ciel sera étoilé dans la nuit de dimanche à lundi et les minima se situeront entre 10 et 14 degrés. Lundi, le temps sera généralement ensoleillé et estival avec des maxima de 26 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne à 31 degrés en Campine. Le soleil et la chaleur resteront au programme mardi et mercredi avant de s'affaiblir jeudi. (Belga)