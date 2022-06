Une 14e fois maître de Roland-Garros et un 22e Grand Chelem au palmarès de Rafael Nadal

Rafael Nadal, invaincu en finale de Roland-Garros, est rentré encore un peu plus dans la légende du tennis et des Internationaux de France, en remportant dimanche une 14e fois le rendez-vous parisien: 6-3, 6-3 et 6-0 en 2h18 minutes.Le Majorquin, 5e mondial, a écarté le jeune Norvégien de 23 ans, Casper Ruud, 8e au classement ATP, en finale pour accrocher aussi à son palmarès un 22e tournoi du Grand Chelem (un record), lui qui a déjà remporté l'Open d'Australie en janvier. Il laisse Novak Djokovic (qu'il a écarté en quarts de finale en quatre sets à Paris en 4h12 dans un match programmé tardivement et prolongé jusqu'à 1h16 du matin) et Roger Federer, 20 titres chacun, à deux longueurs désormais. Si le premier set tombe dans l'escarcelle de Nadal en 48 minutes (6-3), l'Espagnol, mené 1-3 dans le deuxième, aligne ensuite cinq jeux d'affilée pour boucler la manche sur le même score et dans pratiquement le même laps de temps (52 minutes). Le Norvégien craquait complètement dans le dernier set (6-0 en 30 minutes) pour laisser Rafael Nadal aligner 11 jeux d'affilée et à son bonheur. Casper Ruud compte 8 titres à son palmarès, dont sept sur terre battue. Il s'entraîne à l'académie de son adversaire aux Baléares et les deux hommes ne s'étaient jamais affrontés encore sur le circuit. A 36 ans, Rafael Nadal affiche un ahurissant bilan sur terre battue de 473 victoires pour 46 défaites soit 91% de réussite et même 112 victoires pour 3 défaites à Roland-Garros soit 97% de réussite. A 36 ans et 2 jours, il est aussi devenu le joueur le plus âgé à remporter Roland-Garros. Son palmarès à la Porte d'Auteuil est unique avec des victoires en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020. (Belga)