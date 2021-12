Une actrice mexicaine abattue par un tireur à moto

Tania Mendoza, une actrice mexicaine de 42 ans qui avait déjà été kidnappée en 2010 avec son mari et son fils, a été abattue à Cuernavaca (centre du Mexique), par un tireur à moto, ont annoncé mercredi les autorités locales.Elle a été visée mardi après-midi alors qu'elle attendait son fils à sa sortie d'un centre sportif, selon une source au parquet de Morelos. Selon des témoins, l'agresseur est arrivé à moto et a immédiatement tiré sur l'actrice, sous les yeux de son fils, mineur. Tania Mendoza, qui était également mannequin, avait joué dans le film "La mera mera Reina del Sur", sorti en 2005, inspirée du roman de l'écrivain espagnol Arturo Pérez Reverte. Des groupes criminels liés au trafic de drogue opèrent à Cuernavaca. Le Mexique est frappé par une vague de violence. Plus de 300.000 personnes ont été tuées depuis décembre 2006, selon les chiffres officiels, qui attribuent la plupart de ces crimes au trafic de drogue. (Belga)

