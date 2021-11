Une antenne de vaccination mobile sillonne la région liégeoise

La Wallonie déploie actuellement plusieurs antennes mobiles de vaccination sur son territoire afin d'augmenter le taux de couverture vaccinale de la population wallonne face au Covid-19, de garantir une capacité suffisante des structures pour administrer la 3ème dose "booster" aux personnes âgées et fragiles, et d'offrir une vaccination de proximité au plus grand nombre, en particulier aux personnes qui ont des difficultés de locomotion. C'est le cas dans la commune de Saint-Nicolas où un dispositif mobile s'est installé pour la journée ce jeudi, après être passé par le campus universitaire du Sart-Tilman le mercredi. Pour la bourgmestre de la commune, Valérie Maes (PS), il était important d'avoir cette infrastructure vu le taux de vaccination qui est aux alentours de 74% dans l'entité.La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) a de son côté rappelé "qu'il y a encore 130.000 Wallons qui n'ont pas encore été vaccinés alors qu'ils présentent certaines pathologies". Cette antenne fera ensuite escale les prochains à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine) et puis dans divers quartiers de Liège (Sainte-Marguerite, Droixhe, Wandre, Guillemins, Vennes). Les personnes qui s'y présentent pour une troisième dose doivent être munies de leur invitation à la vaccination. (Belga)

