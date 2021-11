Une après-midi ensoleillée avant l'arrivée de nuages qui dureront tout le week-end

Le temps sera sec, ce jeudi après-midi, avec des éclaircies en beaucoup d'endroits, sauf en Ardenne où le ciel restera gris, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 5 et 12 degrés. Les amateurs de vitamine D devront en profiter puisque dès ce soir et pour quasi toute la durée du week-end, le ciel sera nuageux partout en Belgique.Jeudi après-midi, le temps restera sec avec, en beaucoup d'endroits, des champs de nuages élevés et des éclaircies. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il fera gris avec des nuages qui pourront localement réduire la visibilité, mais le temps restera généralement sec. En fin de journée, davantage de champs nuageux arriveront depuis le nord-ouest. Les températures seront assez douces pour la saison avec des maxima de 5 degrés en Ardenne à 12 degrés sur l'ouest du pays. En soirée et pendant la nuit, le ciel deviendra très nuageux partout en Belgique et les nuages bas pourront toujours réduire la visibilité en Ardenne. Par moments, de faibles bruines pourront se produire. Les températures resteront douces avec des minima compris entre 3 et 4 degrés en haute Ardenne et de 11 degrés en bord de mer. Vendredi le temps sera maussade avec un ciel gris et de fines bruines. En Ardenne, du brouillard sera présent en beaucoup d'endroits. Il fera toutefois doux avec des maxima de localement 5 degrés en Ardenne, et de 12 ou 13 degrés sur l'ouest du pays. Le temps restera généralement gris vendredi soir, mais aussi pour toute la journée du samedi. Il faudra attendre dimanche, où après l'arrivée d'une zone de pluie et d'averses depuis le littoral, nous devrions voir poindre quelques éclaircies. (Belga)