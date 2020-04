Une "boîte à outils" corona mise à disposition des entreprises

L'Economic Risk Management Group (ERMG) a créé une "Toolbox-Corona" (boîte à outils) à l'attention des entreprises afin de préparer la reprise de l'activité à la suite de la crise due à la pandémie de coronavirus (Covid-19). Ses co-présidents, le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch ,et le docteur Piet Vanthemsche, étaient auditionnés mercredi par la commission Economie de la Chambre.L'ERMG, qui rassemble notamment les partenaires sociaux, a été créé afin d'évaluer les impacts économiques de la crise du coronavirus et formuler des propositions. "Il est très important que les travailleurs aient la garantie que tout est mis en oeuvre pour assurer leur sécurité", a fait valoir Piet Vanthemsche. Une "Toolbox-corona" (boîte à outils) a été créée. Celle-ci a publié un guide intitulé "comment reprendre le travail en toute sécurité". "L'objectif est que ce guide soit distribué dans les entreprises. Il doit leur permettre de prendre les mesures adéquates là où elles n'ont pas été prises ou d'évaluer en CCPT (Comité pour la prévention et la protection au travail) celles qui ont déjà été prises", a ajouté M. Vanthemsche. "Un accord au sein du groupe des Dix a été conclu concernant une position commune relative à la distanciation sociale et la fourniture de gel hydroalcoolique. Un accord est aussi intervenu avec le SPF Finances pour que ces produits puissent être vendus librement", a ajouté Piet Vanthemsche. (Belga)