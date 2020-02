Une bombe de la Deuxième Guerre mondiale découverte à Maasmechelen, des habitants évacués

Des habitants situés dans un rayon de 180 mètres autour d'une bombe aérienne découverte à Maasmechelen ont été évacués temporairement, mercredi. L'engin daterait de la Deuxième Guerre mondiale. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de l'armée doit se rendre sur place pour désarmer les deux détonateurs.L'opération aura lieu dans un bois proche, après quoi le SEDEE pourra emmener le projectile, d'une longueur de 87 centimètres sur 21 centimètres de diamètre. La bombe aérienne, de fabrication américaine, a été découverte lors de travaux d'excavation, qui ont par conséquent été suspendus. "La bombe présente un détonateur à l'avant et un autre à l'arrière", explique le SEDEE. "Nous avons tout préparé dans le bois voisin pour les mettre hors-service après quoi nous pourrons l'emmener." La police locale de la zone Lanaken-Maasmechelen est venue avec plusieurs équipes pour boucler le secteur. Les agents sont allés de porte en porte pour vérifier la présence des résidents alentour. Ceux-ci ont été invités à se rendre chez des proches, à défaut de quoi un abri temporaire a également été fourni dans le centre d'hébergement et de soins Heyvis de Maasmechelen. (Belga)