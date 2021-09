Une camionnette s'écrase contre un arbre : une personne a dû être désincarcérée

Un violent accident s'est déroulé à Temploux (Namur) samedi matin. Le véhicule et son conducteur étaient seuls en cause."Nous avons reçu l'appel à 5h26 : une camionnette était entrée en collision avec un arbre sur la RN 93 à Temploux (Namur). Une personne était coincée. Il a fallu la désincarcérer", indique-t-on à la zone de secours Nage. Outre le véhicule de désincarcération, une ambulance et un SMUR sont intervenus. La victime, seule en cause dans l'accident, a été transportée à l'hôpital, dans un état incertain. (Belga)

