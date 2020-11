Une campagne d'information sur le passage à 30 km/h à Bruxelles

Bruxelles Mobilité lancera le 1er décembre une campagne d'information sur le passage généralisé au 30 km/h en Région bruxelloise en 2021, annonce l'administration vendredi. Une majorité de Bruxellois et de navetteurs se disent peu informés pour le moment.Dès le 1er janvier 2021, rouler à 30 km/h dans les rues de la capitale deviendra la règle générale, excepté sur certains axes structurants où la vitesse sera limitée à 50 ou 70 km/h. Les véhicules ne pourront par ailleurs pas dépasser 20 km/h dans les zones de rencontres. Selon Bruxelles Mobilité, moins de la moitié des Bruxellois (47%) et des navetteurs (40%) se déclarent bien informés sur ce changement majeur. Plus de 75% des personnes interrogées ne connaissent pas non plus la date exacte d'entrée en vigueur de la mesure. L'objectif de la campagne de communication, également déclinée sur les réseaux sociaux, est donc de bien informer les Bruxellois et les navetteurs sur les aspects pratiques de ce passage généralisé au 30 km/h, excepté sur les grands axes. Des affiches seront notamment installées dans l'espace public et les habitants de Bruxelles recevront un document explicatif. Un site internet (www.ville30.brussels) a également été mis en ligne et propose des explications, des infographies ainsi que des cartes détaillées. (Belga)