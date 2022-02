Une campagne franco-belge pour sensibiliser aux risques de l'alcool

Le 28 février prochain marquera le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les risques liés à la consommation d'alcool en Belgique en France. Deux pays où cette consommation est supérieure à la moyenne européenne, soulignent les partenaires de ce projet Interreg.La campagne de sensibilisation qui débutera fin février en Belgique et en France s'inscrit dans un projet transfrontalier intitulé SATRAQ - pour Sensibilisation et Action Transfrontalière pour une Réduction de la consommation de l'Alcool au Quotidien - une mise en commun transfrontalière des expertises et des ressources développée de 2020 à 2022 dans le cadre d'Interreg V. Elle s'appuiera sur des spots TV et radio, des affichages, des expositions, des animations en entreprises et des actions de terrain. "Le but de cette campagne est d'inviter les personnes à s'interroger sur leurs habitudes de vie et de consommation, pour être en meilleure santé, avec un focus sur leur rapport à l'alcool", indiquent les partenaires de ce projet porté par le Centre d'Éducation du Patient et la Mutualité Chrétienne pour la Belgique, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes et par Addiction Champagne-Ardenne pour la France. "La consommation de boissons alcoolisées en Belgique et en France est supérieure à la moyenne européenne. Et pourtant, elle est responsable de près de 200 pathologies", souligne le Dr Nathalie Tilmant, alcoologue. En Belgique et en France, les experts se sont mis d'accord sur des repères de consommation à moindre risque intégrant ceux liés aux cancers et aux maladies cardio-vasculaires soit maximum 10 unités d'alcool par semaine, maximum deux unités par jour, et des jours de la semaine sans consommation. Outre la communication à destination du grand public, des formations multidisciplinaires au Repérage Précoce et Intervention Brève en alcoologie sont également proposées aux professionnels de la santé et du social. (Belga)