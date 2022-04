Une centaine de blessés dans les heurts sur l'Esplanade des Mosquées

Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait une centaine de blessés vendredi matin sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, ont indiqué des secouristes.Des émeutes ont éclaté après les prières du matin près de la mosquée sur le mont du Temple, un lieu considéré comme sacré par les juifs et les musulmans. Environ 12.000 fidèles étaient venus pour la prière et un groupe d'une centaine d'émeutiers s'est retourné contre la police. (Belga)