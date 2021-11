Une chanson oubliée, interprétée par deux ex-Beatles, découverte dans un grenier

Une chanson vieille de 50 ans enregistrée par le Beatle George Harrison, décédé en 2001, et son compagnon Ringo Starr (81 ans) a été découverte dans un grenier de Birmingham, en Angleterre. Le morceau de musique, intitulé "Radge Shaam", a été écrit par le journaliste Suresh Joshi. Il avait présenté les Beatles au gourou indien du yoga Maharishi Mahesh Yogi, décédé en 2008.Le groupe anglais a été inspiré par le gourou à la fin des années 1960 et s'est même rendu en Inde pour suivre des cours de méditation transcendantale. L'enregistrement, avec Harrison à la guitare et Starr à la batterie, a été publié mercredi. Le produit de la vente de la pièce sera versé à une ?uvre de charité, a annoncé le Beatles Museum de Liverpool. "La chanson évoque le concept selon lequel nous ne faisons qu'un et que le monde est une huître, ce qui nous est apparu clairement pendant la pandémie", explique l'auteur de la chanson. Selon lui, cette vieille chanson ne pourrait pas être plus actuelle. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.