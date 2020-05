Une collision entre un camion et une voiture fait trois blessés à Herve

Un accident impliquant une voiture et un camion s'est produite dimanche soir vers 19H15 route Battice à Herve. Elle a fait trois blessés dont un grave, a indiqué la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, qui intervenue sur place.Pour des raisons encore inconnues les deux véhicules sont entrés en collision. Plusieurs personnes, dont deux enfants, qui se trouvaient à bord de la voiture accidentée, ont été légèrement blessés. La personnes la plus grièvement touchée est la passagère du camion, qui a dû être désincarcérée par les services de secours. "Les enfants, ont été admis au CHR Verviers tandis que l'autre victime a été prise en charge par l'équipe médicale du centre héliporté de Bar-sur-Lienne avant d'être transférée vers un hôpital liégeois", indiquent les services de secours. (Belga)

