Une convention signée entre le Brabant wallon et les vétérinaires urgentistes

Le gouverneur du Brabant wallon Gilles Mahieu a signé, mardi à Wavre, une convention avec les vétérinaires urgentistes en secours et catastrophe (VUSC). Ces vétérinaires qui ont suivi une formation spécifique au sein de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège seront accrédités, via cette convention, pour pouvoir être mobilisés en cas de phase communale ou provinciale du plan général d'urgence et d'intervention.Ils pourront ainsi, en cas de crise, se charger de soigner du bétail ou des animaux de compagnie, mais aussi veiller sur les chiens sauveteurs de différentes disciplines d'urgence. On a vu en Brabant wallon et ailleurs, lors d'incendies d'exploitation agricoles ou d'inondation, par exemple, qu'inclure des vétérinaires dans le dispositif d'urgence aidait à résoudre certains problèmes et pouvait permettre aux services de secours de se concentrer sur leur mission première. Certaines interventions devraient donc être plus efficaces avec ce renfort spécialisé, mobilisable en cas de besoin. '"Notre priorité reste bien entendu le secours des personnes. Mais lors de déclenchements de plans d'urgence, j'ai eu aussi l'occasion de constater que des problèmes liés à la médecine vétérinaire pouvaient se présenter sur le terrain", confirme le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu. Les deux premières promotions de vétérinaires VUSC ont été diplômées en 2020 et 2021 à Liège, et une nouvelle formation sera donnée début 2023 avec la participation d'enseignant belges, français, allemands et anglo-saxons. Cette convention, signée mardi avec le gouverneur du Brabant wallon, est une première en Belgique. Il sera possible par la suite d'élargir la collaboration avec les disciplines d'urgence ou les autorités intéressées, par exemple, en instaurant un rôle de garde 24 heures sur 24 pour des interventions vétérinaires hors normes, ou créer des formations spécifiques dans les écoles du feu. (Belga)