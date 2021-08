Une deuxième médaille d'or pour la Britannique Hannah Mills en voile en classe 470

Hannah Mills et Eilidh McIntyre ont décroché l'or pour la Grande-Bretagne en classe 470 des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Tokyo mercredi.Hannah Mills, 33 ans, décroche sa 3e médaille olympique et la 2e en or après son titre à Rio en 2016 (avec Saskia Clark). La Galloise, triple championne du monde, avait déjà décroché une médaille, en argent, aux Jeux de Londres. Ce qui fait d'elle la skipper britannique la plus médaillée aux JO. Elle avait porté le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture avec le rameur Mohamed Sbihi (aviron). Sa partenaire, Eilidh McIntyre, 27 ans, décroche elle l'or, 33 ans, après son père, Mike, champion olympique à Séoul en 1988 en classe star. Le duo britannique a devancé les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar en argent et les Françaises Camille Lecointre et Aloise Retornza, en bronze. (Belga)