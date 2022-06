Une doctorante de l'ULiège remporte le concours "Ma thèse en 180 secondes"

Alice Collignon, doctorante de la faculté de médecine de l'Université de Liège (ULiège), a remporté vendredi soir la finale belge du 8e concours interuniversitaire "Ma thèse en 180 secondes".Les 15 finalistes étaient issus des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Louvain-la-Neuve, Liège, Mons, Namur et Bruxelles). Titulaires d'un doctorat, ils ont présenté leur thèse dans le temps imparti au Delta, à Namur, en veillant à vulgariser leurs recherches. Alice Collignon représentera la Belgique à la finale internationale francophone du concours, le 6 octobre prochain, à Montréal (Canada). Le jury qui l'a primée était présidé par André Füzfa (UNamur) et composé de Frédéric Clotman (UCLouvain), Pierre Coheur (ULB), Johanne Montay (RTBF) et Nathan Uyttendaele (Chat septique, YouTuber). Le prix du public a lui été attribué à Joëlle Giroud, doctorante de la faculté des sciences de l'Université de Namur (UNamur). (Belga)

