Une école européenne va fermer deux jours à Bruxelles

L'École européenne de Bruxelles III, située boulevard du Triomphe à Ixelles, sera fermée lundi et mardi, un parent d'élève ayant été testé positif au Covid-19, rapporte Le Soir sur son site internet.L'établissement a fait savoir à ses élèves qu'il serait fermé en début de semaine prochaine. Un parent d'élève a été testé positif au covid-19 et est en quarantaine. Ses enfants sont également en quarantaine à domicile, mais ceux-ci se sont rendus à l'école lundi passé et ont dès lors été en contact avec d'autres élèves. Les activités des clubs sportifs évoluant dans cette école, notamment les entraînements du Basket Club École européenne, sont également annulées lundi et mardi. Les responsables de cette équipe ont toutefois précisé que les matchs du dimanche étaient maintenus; l'équipe évoluant en 2e provinciale pourra donc recevoir comme prévu le Rallye Uccle à 17h00. "Comme certains résultats de tests sont encore en cours de traitement, nous estimons qu'il serait prudent de fermer l'école du lundi 9 mars 2020 au mardi 10 mars 2020, jour inclus. Il s'agira d'une mesure préventive en attendant les résultats des tests. Nous profiterons également de l'occasion pour prendre d'autres mesures préventives dans l'école", explique le communiqué de l'école, signé par sa directrice. (Belga)