Une équipe de policiers belges et néerlandais traque la cocaïne dans le port d'Anvers

Une nouvelle équipe composée de policiers belges et néerlandais est depuis peu attelée à traquer la cocaïne dans le port d'Anvers. Plus de huit tonnes de poudre blanche ont déjà été saisies en deux mois. Cette Quick Response Unit opère depuis les Pays-Bas, a indiqué son chef, Andy Kraag, au journal néerlandais De Telegraaf vendredi.C'est la première fois que des agents des deux pays sont physiquement réunis au sein d'une équipe permanente dans la lutte contre le trafic de cocaïne. "Quelque 90.000 kilos de coke ont été interceptés à Anvers en 2021, contre 70.000 kilos à Rotterdam", ajoute M. Kraag. "Mais parmi les drogues saisies à Anvers, au moins 80% sont destinées aux Pays-Bas et transitent par ce pays vers le reste de l'Europe." (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.