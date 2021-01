Une erreur de traduction concernant le Passenger Locator Form corrigée

Une erreur de traduction concernant le Formulaire de localisation du passager, ou Passenger Locator Form (PLF), dans la version anglaise du site officiel belge d'information sur le coronavirus a été corrigée aujourd'hui/lundi, a indiqué le porte-parole du Centre de crise national, Antoine Iseux. Elle avait été signalée par le magazine d'information belge de langue anglaise The Brussels Times plus tôt dans la journée.La version anglaise du site d'information sur le coronavirus indiquait que les passagers devaient remplir le PLF dans les 48 heures "suivant leur arrivée en Belgique" ("within 48 hours of [their] arrival in Belgium"). La page mentionne désormais qu'ils doivent le faire dans les 48 heures précédant leur arrivée ("in the 48 hours before [their] arrival"), selon la règle en vigueur. "Cette erreur ne concernait qu'une des pages du site. Elle ne se trouvait pas dans le formulaire, ni dans la Foire aux questions (FAQ) qui reprenait l'information correcte à la question 'Combien de temps à l'avance dois-je remplir le formulaire?'. Elle n'a pas été répétée non plus dans d'autres actions de communication, ni dans les textes légaux qui reprennent les différentes mesures", a souligné M. Iseux. Le porte-parole de Centre de crise a ajouté que les voyageurs qui sont arrivés en Belgique par avion n'ont pas pu se tromper, car leur compagnie aérienne les aura prévenus qu'il leur fallait ce document pour embarquer. (Belga)