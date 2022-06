Une ex-journaliste de France Télévision élue à la présidence de la FIJ

Une ancienne journaliste de la chaîne publique France Télévisions, Dominique Pradalié, a été élue jeudi comme nouvelle présidente de la Fédération internationale des Journalistes (FIJ), réunie pour son 31e congrès mondial à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman.Mme Pradallié, une ex-secrétaire générale du Syndicat national des journalistes (SNJ), était l'unique candidate. Elle a obtenu 193 votes en sa faveur, contre 62 non et onze abstentions, a constaté l'agence Belga. Son mandat devrait être de quatre ans - au lieu de trois -, pour faire coïncider l'organisation du prochain congrès en 2026 avec le centenaire de la FIJ, fondée en 1926 à Paris. Elle succède au Marocain Younes M'Jahed, élu en 2019 à Tunis et qui ne se représentait pas. La Péruvienne Zuliana Lainez Otero, qui préside également le groupe sud-américain de la FIJ, a pour sa part été élue plus confortablement pour un nouveau mandat de "senior vice-president". Les deux vice-présidents élus jeudi sont l'Indienne Sabina Inderjit qui obtient un nouveau mandat et un nouveau venu au sein du comité administratif de cinq membres, le Palestinien Nasser Abu Baker. Le Britannique Jim Boumelha a également été reconduit comme trésorier honoraire de la FIJ, qui se présente comme la plus grande organisation de journalistes au monde, représentant 600.000 professionnels des médias affilés à 187 syndicats et associations dans plus de 140 pays. Le congrès de Mascate, organisé pour la première fois au Moyen-Orient, doit également choisir un nouveau comité exécutif (Comex) composé de seize membres. Il rassemble plus de 250 participants, représentant de syndicats et d'associations de journalistes originaires de 92 pays. La Belgique est représentée à Mascate par deux délégués de l'Association des Journalistes professionnels (AJP) et autant de son homologue flamande, la Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). (Belga)