Une exposition sur les violences intrafamiliales du 15 au 26 novembre à Namur

Une exposition sur les violences intrafamiliales aura lieu du 15 au 26 novembre à la Maison des Citoyens de l'hôtel de ville de Namur, indique vendredi le service Cohésion sociale de la capitale wallonne.Cet événement est organisé en marge de la "Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes", qui se tient chaque année le 25 novembre. L'exposition mettra l'accent sur des témoignages de personnes ayant vécu de près ou de loin des violences intrafamiliales. L'entrée sera gratuite. En sus, la Ville de Namur et la Province de Namur organisent le 26 novembre une projection du documentaire "#SalePute" pour un public scolaire. Ce film traitant du cyberharcèlement et de la misogynie a été réalisé par les journalistes belges Florence Hainaut et Myriam Leroy, qui seront présentes pour échanger avec les élèves. (Belga)

