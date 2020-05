Une famille sinistrée après un incendie à Lessines

Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans une habitation de Lessines. La maison n'est plus habitable. Un couple et deux enfants devront être relogés. On ne déplore aucun blessé.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi soir, peu après 21h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de rangée implantée au n°34 de la rue du Progrès à Lessines. Une autopompe, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux. "A notre arrivée sur place, tout le bâtiment était enfumé. Cette maison se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Le feu a pris naissance dans une cave, pour une raison actuellement indéterminée. Les dégâts dus à la fumée sont très importants. Le bâtiment est inoccupable", indiquait vers 22h00 le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l'intervention. La famille sinistrée, un couple et deux enfants âgés de 7 et 11 ans, sera relogée chez des proches. (Belga)

